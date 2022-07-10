В 19 домах Советского района Казани на сутки отключат воду — список

В нескольких домах Советского района Казани с 12 по 13 июля будет отключено водоснабжение, сообщает мэрия города. Это связано с проверкой трубопровода на месте строительства новой ветки метро.

С 9.00 12 июля до 6.00 13 июля от водоснабжения будут отключены следующие дома:

ул.Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10.

ул. Ломжинская, 20а, 24, 24а, 24б, 24ж, 24/1.

ул. Фучика, 90б, 90б корп.1, 90в, 131, 131а, 131в, 131г.

Автоцистерны будут приезжать согласно поступающим заявкам от местных жителей. Принимаются они по телефону +7 (843) 231-62-60.

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Артем Гафаров