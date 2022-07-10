В России банкам могут запретить менять процентную ставку по вкладам при приобретении или отказе от допуслуг

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который может запретить банкам менять процентную ставку по вкладам с одинаковыми условиями для клиентов, которые приобретают или отказываются от дополнительных финансовых услуг.

Также под запрет может попасть изменение процентной ставки из-за различного способа внесения на него денег: продления вклада, перевода со счета в другом банке, внесения наличных. Таким образом, отмечают законотворцы, может быть решена проблема разных процентных ставок из-за того, «новые» ли деньги вносятся.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, кредитные организации могут обязать бесплатно информировать клиентов об истечении срочного вклада как минимум за пять дней до наступления этого события. А по вкладам, которые предусматривают выдачу после наступления определенных условий, — в течение пяти дней после этого.

Также в рамках данного законопроекта рассматривается вопрос о запрете комиссии на переводы между физическим лицом денег между своими счетами до 1,4 млн рублей в месяц. Лимит предлагается установить для переводов средств физлиц со счетов, в том числе и с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ.



— Реализация предлагаемых законодательных изменений позволит обеспечить недискриминационный доступ различных категорий вкладчиков к банковским продуктам, предлагаемым одним банком, а также будет способствовать более благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях,— сказано в пояснительной записке.

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Артем Гафаров