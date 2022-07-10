В мае общая задолженность компаний в Татарстане составила почти 3 трлн рублей

По состоянию на 1 мая 2022 года общая задолженность компаний в Татарстане составила 2,98 трлн рублей. Из них 46% — долги по кредитам и другим займам, следует из аналитики Татарстанстата.

С 1 апреля этого года долговая нагрузка татарстанских компаний снизилась на 5,4%. Так, кредиторская задолженность составила 1,6 трлн рублей, а долги перед банками и по займам — еще 1,4 трлн.

Просроченными оказались 1,2% от общей задолженности. Это соответсвует 36 млрд рублей. Из них 34,8 млрд — просрочки по кредиторской задолженности, еще 1,2 млрд — просрочки выплат банкам и по другим займам.

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При этом отмечается, что общий размер просрочки по сравнению с апрелем снизился на 1,5%. Просроченной кредиторской задолженности стало на 0,7% меньше, а перед банками — на 20,3%.

Наибольшая кредиторская задолженность организаций у предприятий обрабатывающей промышленности, она составляет 26,5 млрд рублей. Из низ 16,5 млрд — просрочка по долгам перед поставщиками, 199 млн — в бюджеты, еще 33,8 млн — за выплаты в государственные внебюджетные фонды.

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Артем Гафаров