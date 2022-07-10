Оборот заведений общественного питания в Татарстане вырос на 0,5%

Фото: Максим Платонов

За первые пять месяцев 2022 года оборот заведений общественного питания в Татарстане вырос всего на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 20,3 млрд рублей, следует из данных Татарстанстата.

По сравнению с аналогичными периодами прошлого года в январе наблюдался рост оборота общепита на 7,2%, в феврале — на 3,9%, в марте — 1,6%. При этом в апреле и мае, наоборот, был спад — на 7% и 1,4% соответственно.

При сравнении объема оборота в течение месяцев этого года видно, что в январе оборот от декабря снизился на 17,2%, в феврале, по сравнению с январем, также наблюдалось падение на 4,9%.

Начало весны ознаменовало мартовский рост на 13,4%, но нюзатем снова последовали спады: в апреле оборот, по сравнению с мартом, снизился на 4,6%, а в мае, по сравнению с апрелем, — на 0,4%. Таким образом, с февраля общий оборот заведений общественного питания вырос на 7,75%.

Фото: Максим Платонов

В конце июня исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова рассказывала, что наличие летней веранды способно поднять выручку заведений общественного питания на 15—20%. Это связано с тем, что гости в теплую погоду предпочитают сидеть на улице, а в помещения заходят только при отсутствии свободных мест.

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Артем Гафаров