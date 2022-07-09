Ближайшие два часа в Казани будет идти дождь
Согласно данным «Яндекс.Погода», ближайшие два часа в Казани будут дождь и гроза.
Температура воздуха составляет +26 градусов, ветер южный 0,6 м/с. Атмосферное давление составляет 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%.
Напомним, сегодня днем ГУ МЧС РФ по РТ сообщило, что в Татарстане, в том числе и в Казани, с 18 часов 9 июля до 21 часа 10 июля ожидается ухудшение погоды. По прогнозу Гидрометцентра республики, в указанное время местами ожидаются грозы, сильный дождь, кратковременные усиления юго-восточного ветра до 17—22 м/с. Также локально возможен град.
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