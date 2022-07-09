Татарстанцев предупредили о грозах и сильном дожде 9 и 10 июля

В Татарстане, в том числе и в Казани, с 18 часов 9 июля до 21 часа 10 июля ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

По прогнозу Гидрометцентра республики, в указанное время местами ожидаются грозы, сильный дождь, кратковременные усиления юго-восточного ветра до 17—22 м/с. Также локально возможен град.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что в выходные 9 и 10 июля жителей Казани ждет жаркая погода. В субботу воздух прогреется до +29 градусов, а воскресенье до +30 градусов, что по ощущениям будет как +32 градуса, сообщили «Реальному времени» в «Яндекс.Погоде».