Общий объем строительства в Татарстане вырос на 9,1%

За январь — май 2022 года общий объем строительства в Татарстане вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил более 121 млрд рублей, сообщает Татарстанстат.

По данным на май 2022 года, объем строительства составил 29,3 млрд рублей, что на 7,4% выше уровня последнего весеннего месяца 2021 года, но на 8,4% ниже показателя за апрель этого года.

Если рассматривать только застройщиков, относящихся к среднему и крупному бизнесу, то данные говорят о росте объемов строительства инженерных сооружений, но о спаде — жилых и нежилых помещений.

Так, в Татарстане за январь — май 2022 года объем строительства жилых и нежилых зданий сократился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем строительства в мае, по сравнению с апрелем этого года, составил 64,6%, а по сравнению с маем прошлого года — 53,7%. Общий объем работ составил 17,1 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

Объем строительства инженерных сооружений наоборот вырос на 77,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего рост оказался в строительных отделочных работах. За январь — май 2022 года объем таких работ увеличился в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте — строительство автомобильных и железных дорог с ростом в 2,2 раза. Далее следует строительство прочих инженерных сооружений с ростом в 2 раза.

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Артем Гафаров