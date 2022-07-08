В Нижнекамском районе Татарстана утонул подросток — прокуратура организовала проверку

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Вечером в 18:53 8 июля в ГУ МЧС России по Татарстану от очевидцев поступило сообщение о пропаже подростка. Последний раз молодого человека 2006 года рождения видели на пляже «Кама» в поселке Красный Ключ в Нижнекамском районе республики.



Спасатели извлекли его тело в 20 метрах от берега с глубины двух метров в 19:25. Известно, что подросток был на пляже с друзьями, без взрослых, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту гибели подростка. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также даст правовую оценку работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

На место происшествия выезжал первый зампрокурора Нижнекамска Рустем Хазипов, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

7 июля сообщалось, что в Казани на озере Мочилище возле СНТ «Полимер» утонул подросток. Место для купания не было оборудовано. Взрослых рядом не было. По предварительным данным, погибший пришел на озеро в компании сверстников. Во время купания его потеряли из виду.



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Маргарита Головатенко