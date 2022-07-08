В День семьи, любви и верности в Татарстане брак заключили 300 пар

Фото: Кристина Иванова

Семейные пары, которые прожили в браке более 25 лет, чествовали сегодня в Зеленодольске на сцене парка «Авангард». Здесь праздновали День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и совпадает с Иваном Купалой, старинным славянским праздником.



Долгожителей семейной жизни поздравляли глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и начальник управления ЗАГС Кабинета министров Татарстана Гульшат Нигматуллина.

По словам Нигматуллиной, удачным образом сегодня совпали два праздника — Ивана Купалы и день памяти святых Петра и Февронии:

— Семья — самое важное в жизни, именно она учит любить, уважать друг друга, — подчеркнула глава ЗАГС РТ и сообщила, что сегодня в Татарстане более 300 юных граждан создали союзы. Нигматуллина выразила надежду, что они смогут через годы пронести свои чувства, любовь и верность.

После чего на сцене чествовали семейные пары, которые прожили в браке более 25 лет. Вышли на сцену и золотые юбиляры, более 50 лет состоящие в браке. Примечательно, что большинство супругов познакомились на танцевальной площадке. Практически все из них отмечают, что умение слушать друг друга, взаимное уважение являются секретом столь длительного союза.

Фото: Кристина Иванова

Под общее «Горько!» из зала пары-долгожители продемонстрировали публике силу своих чувств.

В 2021 году в Татарстане брак заключили 24 649 пар. Женщины в республике чаще всего заводили семьи в возрасте от 20 до 24 лет (8 237), а мужчины — в возрасте от 25 до 29 лет (7 925).

Согласно недавнему исследованию, для 59% татарстанцев именно семья является приоритетом на ближайшее время. Разделяет это первенство работа (59%), а на втором месте — саморазвитие (57%).



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Кристина Иванова