В Казани выявили повышенную концентрацию фенола и формальдегида в воздухе

Фото: Максим Платонов

В воздухе Казани вторые сутки подряд выявляют превышение предельно допустимой концентрации формальдегида и фенола. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.



Повышенную концентрацию формальдегида зарегистрировал пункт наблюдения №5 на ул. Татарстан, 72. Она составила 0,093 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,05 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида выявил также ПНЗ №4 на ул. Болотникова. Уровень загрязняющего вещества достиг 0,099 мг/кубометр.



Кроме того, пункт наблюдения №4 на ул. Болотникова зафиксировал повышенную концентрацию фенола. Она достигла 0,011 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,01 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Повышенную концентрацию фенола зарегистрировал и ПНЗ №8 у санатория «Казанский». Она составила 0,013 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 7 июля по 7 часов 8 июля.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».



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Татьяна Демина