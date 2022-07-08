Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +32 градусов

В пятницу, 8 июля, в Татарстане ожидается жаркая погода с переменной облачностью. Днем и вечером местами возможен кратковременный дождь и гроза, предупреждают в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до 27—32 градусов. В Казани ожидается от +30 до +32°С. В Набережных Челнах потеплеет до 28—30 градусов.

Ожидается юго-восточный умеренный ветер. Днем и вечером при грозе его порывы могут достигать 15—20 м/с.

Фото: Максим Платонов

В выходные дни, 9 и 10 июля, температуры в Татарстане будут достигать 27—32°С. Вместе с этим ожидаются дожди и грозы.



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Татьяна Демина