В Минпромторге призвали Wildberries бороться с контрафактом

В России через маркетплейс Wildberries сбывают контрафактную продукцию, в связи с чем поступают жалобы от потребителей. Об этом заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

Маркетплейс заявил о готовности создать систему, которая боролась бы с продажами контрафакта и фальсификата, отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Система будет выявлять использование чужих товарных знаков и проводить постоянный онлайн-мониторинг продукции, передает «РИА Новости».

Ранее в интернет-магазине Wildberries под брендом IKEA начали продаваться 1 400 товаров. Их реализуют 167 продавцов и ни один из них не является представителем IKEA.



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Татьяна Леухина