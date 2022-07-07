Генпрокуратура РФ утвердила обвинение экс-следователю из Казани по делу о краже сейфа с 14,7 млн

На скамье подсудимых казанского суда окажется в ближайшее время арестованный следователь-криминалист Марат Шакиров, сознавшийся в организации кражи сейфа с 14,7 млн рублей из здания СК. Генпрокуратура РФ утвердила его обвинительное заключение, сообщили сегодня источники «Реального времени» в силовых кругах.



Окончательное обвинение Шакирову предъявлено по трем эпизодам преступлений — кража в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и два пособничества в подделке паспорта в целях его незаконного использования (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 327 УК РФ). По версии СК, используя паспортные данные своих коллег, следователь получил как минимум два кредита на 410 тысяч и 630 тысяч рублей, но деньги эти не похитил, поскольку погашал задолженность перед банками.

Напомним, о дерзкой краже в отделе СК стало известно 4 октября 2021 года, 7 октября Шакиров и трое его земляков из Альметьевска были арестованы. Последние уже предстали перед судом, а с бывшим следователем было заключено досудебное соглашение, его дело будет рассматриваться в особом порядке.

Сегодня по делу о краже в казанском суде допросили руководителя 4-го отдела Следкома по РТ и его подчиненных. Как адвокаты пытались «расколоть» следователей и узнать детали дела на миллиарды — в материале «Реального времени».