В Татарстан придет жара — синоптики прогнозируют до +32 градусов, дожди и грозы

Фото: Максим Платонов

В Татарстане после прохлады установится жаркая погода. Синоптики прогнозируют во второй половине недели до +32 градусов.

Ночью во вторник, 5 июля, на востоке Татарстана может пройти кратковременный дождь. Днем в республике осадков не ожидается. Ночные температуры опустятся до +6—11 градусов, дневные повысятся до +19—24°С.



В среду, 6 июля, в Татарстане ожидается малооблачная погода без осадков, сообщает Гидрометцентр республики. Ночью температуры опустятся до +7—12 градусов. Днем потеплеет до +24—29°С.

Ночью в четверг, 7 июля, синоптики прогнозируют от +9 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +26—31°С. Однако из-за близости атмосферного фронта местами возможны небольшие кратковременные дожди с грозами.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели в республику начнет поступать жаркий влажный воздух. Дневные температуры в пятницу, 8 июля, и в выходные дни, 9—10 июля, будут достигать +27—32°С. Вместе с этим ожидаются дожди и грозы.

Сегодня днем погода в республике разная, обратили внимание в Гидрометцентре Татарстана. На западе без осадков, а на востоке местами наблюдаются кратковременные дожди. В полдень воздух прогрелся до +18—21 градуса.

Фото: Максим Платонов

Из-за жары местами по Татарстану с 5 по 11 июля прогнозируется высокая пожарная опасность лесов (4-й класс). Объявлено штормовое предупреждение.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина