В Казани в среду произошло 5 ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в среду, 6 июля, произошло 164 ДТП, из которых пять с пострадавшими. В городе зарегистрировали два наезда на пешехода, два столкновения и одно падение пассажира в общественном транспорте.

Сотрудники ГИБДД городе задержали девять водителей в состоянии алкогольного опьянения, у еще трех водителей не было прав управления транспортом.

В отделы полиции доставили трех граждан, которых подозревают в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В столице Татарстана во вторник произошло 145 ДТП, в одном из них пострадал человек — случился наезд на велосипедиста.

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Маргарита Головатенко