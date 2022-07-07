В Казани в среду произошло 5 ДТП с пострадавшими
В Казани в среду, 6 июля, произошло 164 ДТП, из которых пять с пострадавшими. В городе зарегистрировали два наезда на пешехода, два столкновения и одно падение пассажира в общественном транспорте.
Сотрудники ГИБДД городе задержали девять водителей в состоянии алкогольного опьянения, у еще трех водителей не было прав управления транспортом.
В отделы полиции доставили трех граждан, которых подозревают в совершении преступлений.
В столице Татарстана во вторник произошло 145 ДТП, в одном из них пострадал человек — случился наезд на велосипедиста.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым