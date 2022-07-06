В Казани во вторник задержали 10 пьяных водителей
В Казани во вторник, 5 июля, поймали десять водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД города.
В столице Татарстана произошло 145 ДТП, в одном из них пострадал человек — случился наезд на велосипедиста.
Сотрудники Госавтоинспекции города задержали еще трех водителей, у которых не было прав управления транспортом. В отделы полиции доставили двух граждан по подозрению в совершении преступлений.
В Казани в понедельник, 4 июля, произошло 134 ДТП. В пьяном состоянии задержали шестерых водителей.
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