В Казани во вторник задержали 10 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

В Казани во вторник, 5 июля, поймали десять водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД города.

В столице Татарстана произошло 145 ДТП, в одном из них пострадал человек — случился наезд на велосипедиста.

Сотрудники Госавтоинспекции города задержали еще трех водителей, у которых не было прав управления транспортом. В отделы полиции доставили двух граждан по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в понедельник, 4 июля, произошло 134 ДТП. В пьяном состоянии задержали шестерых водителей.

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Маргарита Головатенко