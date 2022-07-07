В КФУ рассказали, как легче перенести жару

Жара представляет опасность для пожилых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также людей с заболеваниями легких, диабетом и онкологическими болезнями. Об этом рассказала заведующая отделением профилактики Университетской клиники КФУ Лилия Мингазутдинова.

Прежде всего в жаркую погоду следует избегать длительного пребывания на открытых пространствах, особенно в самое жаркое время — с 11 до 17 часов.

— Пребывание на солнце на жаре опасно даже для самых здоровых людей, не говоря о гражданах с хроническими заболеваниями. Следует снизить физические нагрузки или перенести их на более поздние часы. Также нужно отказаться от курения и употребления алкоголя, причем как слабого, так и крепкого, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в жару рекомендуется избегать жирной еды, требующей длительного переваривания, а также сладостей, жареных и острых продуктов. Предпочтение стоит отдать легкоусвояемой еде — кисломолочным продуктам, овощам, фруктам (умеренно).



Отвечая на вопрос о рациональном использовании кондиционеров, эксперт подчеркнула: если за окном под 40 градусов, то ставить кондиционер на 20 градусов категорически нельзя — перепад температур будет огромным, что значительно повысит нагрузку на системы организма. Охлаждать помещение или машину в такую жару лучше до 26—27 градусов, в зависимости от температуры окружающего воздуха, передает пресс-служба КФУ.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели в республику начнет поступать жаркий влажный воздух. Дневные температуры в пятницу, 8 июля, и в выходные дни, 9 и 10 июля, будут достигать +27—32 °С. Вместе с этим ожидаются дожди и грозы.

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Татьяна Леухина