В Общественной палате Татарстана проведут заседание комиссии по грантам на развитие гражданского общества

В Общественной палате Татарстана завтра, 7 июля, пройдет заседание республиканской комиссии по проведению конкурсов на предоставление грантов республики на развитие гражданского общества. Об этом сообщили в пресс-службе ОП республики.

На заседании рассмотрят следующие вопросы: проведение в текущем году конкурса на предоставление грантов Татарстана на развитие гражданского общества; работу республиканской комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов республики на развитие гражданского общества; внесение изменений в перечень направлений конкурса на предоставление грантов РТ на развитие гражданского общества.



Ежегодно, начиная с 2022 года, автономной некоммерческой организации «Республиканский ресурсный центр по поддержке СОНКО» будут выделять субсидии из бюджета Татарстана на поддержку НКО в объеме 53,2 млн рублей. Также Региональный ресурсный центр получил грант президента России в размере 53,2 млн рублей в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки СОНКО Республики Татарстан.

Таким образом, общий объем грантов, который будет предоставляться в это году, составляет более 106 млн рублей.

Для обеспечения контроля за деятельностью создали постоянно действующий коллегиальный орган — наблюдательный совет. Его председателем стала вице-премьер республики Лейла Фазлеева.



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Татьяна Леухина