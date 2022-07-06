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В Казани на мосту «Миллениум» образовалась пробка из-за массового ДТП

19:18, 06.07.2022
В Казани на мосту «Миллениум» образовалась пробка из-за массового ДТП
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сегодня на мосту «Миллениум образовалась пробка из-за массового ДТП. Об этом сообщают «Реальному времени» очевидцы.

По предварительным данным, столкнулись три-четыре машины.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас движение затруднено по всей Кировской дамбе в сторону Кировского района, по улицам Декабристов, Пушкина, Николая Ершова. По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожная ситуация на дорогах Казани оценивается в 4 балла.

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Татьяна Леухина
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