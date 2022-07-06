МВД разработало пособия по выявлению учеников, планирующих атаки на школы

МВД России разработало критерии оценки учеников, планирующих нападения, сообщила представитель ведомства Мария Кольцова.



По ее словам, речь идет «о тихой, скрытой, латентной истории, когда ребенок, обидевшись на преподавателя, или имеет межличностные конфликты, задумывает такое злодеяние».

Критерии оценки прорабатывались с научным сообществом и МВД, к работе подключались также Следственный комитет и МГУ Ломоносова. Предполагается, что критерии будут прикладными и ими смогут пользоваться не только сотрудники органов внутренних дел, но и администрации учебных заведений, учителя, отметила Кольцова.

Представитель ведомства пояснила, что полиция ведет работу с состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Она отметила, что из 109 тысяч состоящих сейчас на учете 70% — это учащиеся школ, сообщает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Инициатива МВД связана в том числе с происшествием 11 мая 2021 года, когда 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Погибли семеро детей и двое учителей, пострадали еще 24 человека.

Похожий инцидент случился утром 20 сентября того же года в Пермском государственном национальном исследовательском университете — стрельбу открыл студент первого курса Тимур Бекмансуров. Погибли шесть человек, пострадали — более 40.

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Маргарита Головатенко