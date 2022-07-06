На трассе М-7 в Челнах установили светофор у места концентрации ДТП

В Набережных Челнах на км 1051+735 трассы М-7 около трамвайной остановки «Автодорстрой» установили светофор. На этом участке в прошлом году произошло три наезда на пешеходов, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



На дороге Йошкар-Ола — Зеленодольск около поселков Новопольский и Грузинский начали устанавливать модульные надземные пешеходные переходы. Работы ведутся в рамках дорожно-строительного сезона этого года.

На 26 автобусных остановках и пешеходных переходах на федеральных автодорогах Казань — Оренбург, Казань — Буинск — Ульяновск и подъезде к Кирову от трассы М-7 «Волга» приступили к устройству искусственного освещения. Оно появится на участках дорог общей протяженностью более 16 км.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, в этом году на участке с 211 по 214 км дороги Р-239 «Казань — Оренбург» и на транспортной развязке на 827 км М-7 установят бесконсольное барьерное ограждение. Его общая протяженность составит 4,5 км.

Напомним, в прошлом году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» оборудовали восемь светофоров. Так, например, в Казани их установили на улицах Рауиса Гареева, Гладилова, Поперечно-Базарной.



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Татьяна Демина