Прокуратура Казани проверит информацию об издевательствах матери над 10-летней дочерью

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратуре Казани поручено организовать проверку информации об издевательствах матери над десятилетней дочерью, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Сообщение об издевательствах над девочкой появилось в сообществе в социальных сетях. Автор сообщения указал, что мать девочки вместе с отчимом избивает ее систематически. В 2020 году ее отец обратился в суд, однако органы опеки встали на сторону матери. Утверждается, что девочка подтверждала издевательства над ней.

2 июля отец девочки приехал к ней домой и увидел ее в синяках. Согласно сообщению, у ребенка были мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью.

— Надзорное ведомство проверит работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и примет меры реагирования, — указали в прокуратуре.

Фото: прокуратура Татарстана

Нескольким позднее в прокуратуре сообщили, что органы дознания возбудили уголовное дело об истязании (ст. 117 УК РФ). Прокуратура Советского района Казани изъяла материалы дела и передала для дальнейшего расследования в следственный органы СКР. Расследование взято на контроль в аппарате надзорного ведомства.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко