«Татнефть» продала шинный бизнес в России «Татнефтехиминвест-холдингу»

Фото: ПАО «Татнефть»

ПАО «Татнефть» завершило процедуру продажи предприятий шинного бизнеса в России казанскому АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Об этом сообщает «Интерфакс».

9 июня компания продала ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», управляющее шинным бизнесом, и вследствие этого потеряла косвенный контроль над ПАО «Нижнекамскшина». Также она продала долю в уставном капитале АО «Нижнекамский механический завод».

Фото: tatneft.ru

По словам представителя «Татнефти», компания объявила о продаже шинного бизнеса 13 мая. В этот день были подписаны основные соглашения. Решение обусловлено изменениями экономической ситуации, «в том числе вызванными геополитическими процессами». В соглашение входят доли участия «Татнефти» в «Татнефть-нефтехиме», Нижнекамском заводе грузовых шин и в «Торговом доме «КАМА», а еще акции в «Нижнекамскшине».



Дарья Акимова