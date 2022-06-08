Совет директоров «Нижнекамскшины» рекомендовал не выплачивать дивиденды по акциям

Совет директоров «Нижнекамскшины» рекомендовал собранию акционеров предприятия не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям. Такая информация содержится в сообщении на портале центра раскрытия корпоративной информации.

— Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина» не выплачивать, — указано в сообщении.

Фото: shinakama.tatneft.ru

Подобное решение еще не означает, что предприятие не будет выплачивать дивиденды — это будет решать годовое собрание акционеров. За то, чтобы отказаться от выплат по акциям, проголосовали семь из восьми членов совета директоров, один оказался против.



В середине мая стало известно, что «Татнефть» продает шинный бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу». Решение обусловлено изменениями экономической ситуации, «в том числе вызванными геополитическими процессами». В соглашение входят доли участия «Татнефти» в «Татнефть-нефтехиме», Нижнекамском заводе грузовых шин и в «Торговом доме «КАМА», а еще акции в «Нижнекамскшине».



Артем Гафаров