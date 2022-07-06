Умер генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо

Умер генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо. Ему было 63 года.

О смерти Мухаммеда Баркиндо в свое аккаунте в Twitter сообщил сегодня управляющий директор государственной Нигерийской национальной нефтяной компании. По его словам, генсек ОПЕК умер минувшей ночью.

Мухаммед Баркиндо был генеральным секретарем ОПЕК с 2016 года. В организации он присутствовал с 1986-го в качестве члена делегации Нигерии. С 1993-го по 2008-й он был представителем Нигерии в ОПЕК.

Мухаммед Баркиндо более 20 лет работал на различных должностях в Нигерийской национальной нефтяной корпорации (Nigerian National Petroleum Corporation), также возглавлял ее представительство в Лондоне. Занимал должность управляющего и исполнительного директора по вопросам торговли нефтью и газом.

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Татьяна Демина