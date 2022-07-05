Минобороны России предупредило о готовящейся провокации в ДНР с применением хлора
Украинские боевики готовят провокацию с применением хлора в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по химически опасным объектам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
В Николаевке боевики националистических формирований ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ. По словам Мизинцева, неонацисты завезли на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС и заминировали емкости с жидким хлором (более шести тысяч литров), которые они намерены подорвать при подходе подразделений российских войск и формирований ДНР, передает пресс-служба Минобороны России.
Вчера военное ведомство заявило, что украинские неонацисты заминировали мосты через реку в Сумской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить Вооруженные силы России в неизбирательных ударах.
«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым