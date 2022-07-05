Минобороны России предупредило о готовящейся провокации в ДНР с применением хлора

Фото: кадр видео Минобороны России

Украинские боевики готовят провокацию с применением хлора в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по химически опасным объектам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

В Николаевке боевики националистических формирований ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ. По словам Мизинцева, неонацисты завезли на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС и заминировали емкости с жидким хлором (более шести тысяч литров), которые они намерены подорвать при подходе подразделений российских войск и формирований ДНР, передает пресс-служба Минобороны России.

Фото: кадр видео Минобороны России

Вчера военное ведомство заявило, что украинские неонацисты заминировали мосты через реку в Сумской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить Вооруженные силы России в неизбирательных ударах.



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Татьяна Леухина