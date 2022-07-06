В Татарстане для работающей молодежи проведут «Кубок престижа» почти за 1,5 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

На организацию и проведение интеллектуального турнира «Кубок престижа» и мероприятий информационного обеспечения работающей молодежи потратят почти 1,5 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета.



Исполнитель должен организовать республиканский конкурсов на лучшее освещение деятельности движения работающей молодежи Татарстана в СМИ и соцсетях, подготовить видеоролики о реализации молодежной политики на предприятиях и в организациях республики, а также ему потребуется заняться администрированием, модерацией, наполнением сайта и страниц организации «Союз молодежи предприятий и организаций РТ» в соцсетях.

Целевая группа мероприятий — работающая молодежь предприятий и организаций Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет. Ожидается, что в турнире примут участие не менее 84 человек.



Фото: Максим Платонов

Победители получат подарочный сертификат в сетевые федеральные магазины бытовой, электронной техники, либо в спортивные магазины, работающие в крупных городах Татарстана. В качестве приза также планируется вручить кубок.

Организатора ищет Министерство по делам молодежи Татарстана. Оказать услугу необходимо с момента подписания госконтракта до 1 декабря, следует из документации на портале госзакупок.

«Кубок Престижа» для работающей молодежи в Челнах проходил и в прошлом году. В нем поучаствовали 18 команд предприятий и организаций города.

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Татьяна Демина