Сегодня в Татарстане потеплеет до +29 градусов

В среду, 6 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность и умеренный северо-западный, западный ветер. Преимущественно без осадков.

Днем воздух прогреется до +24..+29 градусов. В Казани прогнозируется от +25 до +28°С. В Набережных Челнах ожидается от +24 до +27 градусов.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели в республику начнет поступать жаркий влажный воздух. Дневные температуры в пятницу, 8 июля, и в выходные дни, 9—10 июля, будут достигать +27—32°С. Вместе с этим ожидаются дожди и грозы.



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Татьяна Демина