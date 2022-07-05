На КАМАЗе считают, что высшее образование в России не отвечает запросам автопрома
Российское высшее образование не удовлетворяет запросам ПАО «КАМАЗ», заявила замгендиректора предприятия по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина.
По ее словам, лидеры отрасли, реализующие тренды и тенденции мирового автопрома, не могут рассчитывать на получение специалистов, поскольку классические школы и вузы «не предлагают быстрых изменений».
— ...В результате у нас разрыв: мы идем вперед, нарабатываем компетенции, отвечаем на запросы потребителей, а вуз идет по классической системе в своей парадигме, — цитирует ее «Интерфакс».
Другая проблема — в регионах нет специалистов. Оканчивая вузы более крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга и других агломераций, специалисты не возвращаются в родные края.
— Например, уезжают из Набережных Челнов до 70% детей, окончивших [школу], как правило, хорошо, с высокими баллами. Они уезжают и потом не возвращаются, — сказала она.
Специалист также обозначила, что проблемой являются контрольные цифры приема абитуриентов в вузы. По ее словам, цифры собираются по специальностям и передаются в Минобразования и вузы. А вот контрольные цифры приема формируются «по какой-то непонятной логике»:
— Если переложить на бизнес-логику, это все равно что заказчик пришел к нам и сказал: «Ребят, нам нужен самосвал в августе», а мы ему пожарную машину в июле следующего года отдаем. <…> Мне кажется, это достаточно большая проблема нашего актуального образования, — резюмировала она.
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комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/news/255211-na-kamaze-oboznachili-problemy-obrazovaniya-pri-podgotovke-specialistov"
какие тренды реализует камаз? предъявите.
какие тенденции реализует камаз? предъявите.
что в угоду вам уважаемая отменить сопромат? или термех или матан? иА?! конкретнее какая парадигма устарела? в В высшей школе??что именно?
конкретнее!! не можете?
цитата:
уезжают из Набережных Челнов до 70% детей, окончивших [школу], как правило, хорошо, с высокими баллами. Они уезжают и потом не возвращаются, — сказала она.
Источник : https://realnoevremya.ru/news/255211-na-kamaze-oboznachili-problemy-obrazovaniya-pri-podgotovke-specialistov
а зачем им возвращаться к вам? слава богу у нас не крепостное право. есть факт с вами госпожа в одном городе жить не хотят люди. может вам с себя начать в начале? я в широком смысле начните управленцы с себя вначале а не с высшей школы
Ну и вишенка на торте
ЦИТАТА
Если переложить на бизнес-логику, это все равно что заказчик пришел к нам и сказал: «Ребят, нам нужен самосвал в августе», а мы ему пожарную машину в июле следующего года отдаем. Мне кажется, это достаточно большая проблема нашего актуального образования, — резюмировала она.
Источник : https://realnoevremya.ru/news/255211-na-kamaze-oboznachili-problemy-obrazovaniya-pri-podgotovke-specialistov
аналогии не доказательство. И вот человек который не понимает этого дает советы что надо делать с высшей школой.
А пока мы видим из рук вон плохое качество двигателей камаза и машины тоже.
чиновники и управленцы зарапартовались совсем НУ не можете ну уходите сами зачем вы нас и себя мучаете?
ВЫСШАЯ ШКОЛА ХОРОШО УЧИТ это в ы господа на камазе управленцы работать НЕ МОЖЕТЕ
ОТ СЛОВА СОВСЕМ
госпожа кадровичка не давайте советы высшей школе. Процент прибыли который идет н а зарплату не пробовлаи увеличть НЕЕ?? начните с этого
а эут женщину надо уволить кадровичкам НЕ СЛЕДУЕТСУДИТЬ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИВООБЩЕ!
для дураков прибыль то что остается после уплаты налогов понятНО?!
ну думаю время камаза как завода сочтено скоро там ИТпарк откроют очередной