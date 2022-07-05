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На КАМАЗе считают, что высшее образование в России не отвечает запросам автопрома

12:32, 05.07.2022 5
На КАМАЗе считают, что высшее образование в России не отвечает запросам автопрома
Фото: Максим Платонов

Российское высшее образование не удовлетворяет запросам ПАО «КАМАЗ», заявила замгендиректора предприятия по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина.

По ее словам, лидеры отрасли, реализующие тренды и тенденции мирового автопрома, не могут рассчитывать на получение специалистов, поскольку классические школы и вузы «не предлагают быстрых изменений».

— ...В результате у нас разрыв: мы идем вперед, нарабатываем компетенции, отвечаем на запросы потребителей, а вуз идет по классической системе в своей парадигме, — цитирует ее «Интерфакс».

Другая проблема — в регионах нет специалистов. Оканчивая вузы более крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга и других агломераций, специалисты не возвращаются в родные края.

— Например, уезжают из Набережных Челнов до 70% детей, окончивших [школу], как правило, хорошо, с высокими баллами. Они уезжают и потом не возвращаются, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru

Специалист также обозначила, что проблемой являются контрольные цифры приема абитуриентов в вузы. По ее словам, цифры собираются по специальностям и передаются в Минобразования и вузы. А вот контрольные цифры приема формируются «по какой-то непонятной логике»:

— Если переложить на бизнес-логику, это все равно что заказчик пришел к нам и сказал: «Ребят, нам нужен самосвал в августе», а мы ему пожарную машину в июле следующего года отдаем. <…> Мне кажется, это достаточно большая проблема нашего актуального образования, — резюмировала она.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьМашиностроениеБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 12:55
    ЦИтата:"лидеры отрасли, реализующие тренды и тенденции мирового автопрома, не могут рассчитывать на получение специалистов, поскольку классические школы и вузы «не предлагают быстрых изменений».
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/255211-na-kamaze-oboznachili-problemy-obrazovaniya-pri-podgotovke-specialistov"


    какие тренды реализует камаз? предъявите.
    какие тенденции реализует камаз? предъявите.


    что в угоду вам уважаемая отменить сопромат? или термех или матан? иА?! конкретнее какая парадигма устарела? в В высшей школе??что именно?
    конкретнее!! не можете?

    цитата:
    уезжают из Набережных Челнов до 70% детей, окончивших [школу], как правило, хорошо, с высокими баллами. Они уезжают и потом не возвращаются, — сказала она.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/255211-na-kamaze-oboznachili-problemy-obrazovaniya-pri-podgotovke-specialistov

    а зачем им возвращаться к вам? слава богу у нас не крепостное право. есть факт с вами госпожа в одном городе жить не хотят люди. может вам с себя начать в начале? я в широком смысле начните управленцы с себя вначале а не с высшей школы

    Ну и вишенка на торте
    ЦИТАТА
    Если переложить на бизнес-логику, это все равно что заказчик пришел к нам и сказал: «Ребят, нам нужен самосвал в августе», а мы ему пожарную машину в июле следующего года отдаем. Мне кажется, это достаточно большая проблема нашего актуального образования, — резюмировала она.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/255211-na-kamaze-oboznachili-problemy-obrazovaniya-pri-podgotovke-specialistov

    аналогии не доказательство. И вот человек который не понимает этого дает советы что надо делать с высшей школой.

    А пока мы видим из рук вон плохое качество двигателей камаза и машины тоже.


    чиновники и управленцы зарапартовались совсем НУ не можете ну уходите сами зачем вы нас и себя мучаете?
    ВЫСШАЯ ШКОЛА ХОРОШО УЧИТ это в ы господа на камазе управленцы работать НЕ МОЖЕТЕ
    ОТ СЛОВА СОВСЕМ

    госпожа кадровичка не давайте советы высшей школе. Процент прибыли который идет н а зарплату не пробовлаи увеличть НЕЕ?? начните с этого

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    Анонимно 17:33
    это как? они себе в убыток, ды какыж так можно, а на что велихая держава ракеты будет вешать? Подумайте о будущем своих детей, на чем они в кохозе будут работать
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    Анонимно 17:54
    при чем здесь ракеты?! причем колхозы?? ДЕНЕГ Н АЗАРПЛАТУ НАДО НАМНОГОБОЛЬШЕ! ивсе! непонятно? уходите! 90% прибыли на фонд оплаты труда!
    а эут женщину надо уволить кадровичкам НЕ СЛЕДУЕТСУДИТЬ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИВООБЩЕ!

    для дураков прибыль то что остается после уплаты налогов понятНО?!

    ну думаю время камаза как завода сочтено скоро там ИТпарк откроют очередной
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  • Анонимно 13:36
    конрольные цифры они передают в МИнобре смотрят на них и считают что выпускаемые спецы вузами слихвой перекрывают эти цифры но кадровичка это не понимает . а минобр просто смеется над этими цифрами мол какие людив челнах не грамотные ей волю дай он а токарей начнет обучать в вузах
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  • Анонимно 14:50
    А она сама соответствует! Начинайте с себяподобных
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