На КАМАЗе считают, что высшее образование в России не отвечает запросам автопрома

Фото: Максим Платонов

Российское высшее образование не удовлетворяет запросам ПАО «КАМАЗ», заявила замгендиректора предприятия по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина.



По ее словам, лидеры отрасли, реализующие тренды и тенденции мирового автопрома, не могут рассчитывать на получение специалистов, поскольку классические школы и вузы «не предлагают быстрых изменений».

— ...В результате у нас разрыв: мы идем вперед, нарабатываем компетенции, отвечаем на запросы потребителей, а вуз идет по классической системе в своей парадигме, — цитирует ее «Интерфакс».

Другая проблема — в регионах нет специалистов. Оканчивая вузы более крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга и других агломераций, специалисты не возвращаются в родные края.

— Например, уезжают из Набережных Челнов до 70% детей, окончивших [школу], как правило, хорошо, с высокими баллами. Они уезжают и потом не возвращаются, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru

Специалист также обозначила, что проблемой являются контрольные цифры приема абитуриентов в вузы. По ее словам, цифры собираются по специальностям и передаются в Минобразования и вузы. А вот контрольные цифры приема формируются «по какой-то непонятной логике»:

— Если переложить на бизнес-логику, это все равно что заказчик пришел к нам и сказал: «Ребят, нам нужен самосвал в августе», а мы ему пожарную машину в июле следующего года отдаем. <…> Мне кажется, это достаточно большая проблема нашего актуального образования, — резюмировала она.

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Маргарита Головатенко