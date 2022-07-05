Ак Барс Банк присоединился к федеральному эксперименту по внедрению нового налогового режима

С 1 июля в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан стартует прием заявок по переходу на специальный налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Федеральная налоговая служба подробно рассказала обо всех нюансах применения режима на своем сайте.

На налоговый режим смогут перейти организации и ИП, в которых трудоустроено не более пяти человек, а годовой доход составляет менее 60 млн рублей. Предприниматели смогут выбрать объект налогообложения «Доходы» со ставкой 8% или «Доходы, уменьшенные на величину расходов» со ставкой 20%.

Главное преимущество нового режима — освобождение от налоговой и большей части отчетности в государственные внебюджетные фонды. В рамках режима налогоплательщики освобождаются от уплаты страховых взносов. Социальные гарантии будут обеспечиваться из федерального бюджета.

«Участникам нового налогового режима не нужно будет рассчитывать налог. Банк будет направлять сведения об операциях налогоплательщика по счетам, о выплатах сотрудникам и сумме НДФЛ в налоговую, которая рассчитает налог автоматически. Таким образом, представители микро- и малого бизнеса будут практически полностью избавлены от необходимости вести налоговую отчетность. Для многих это будет хорошим подспорьем в ведении бизнеса», — комментирует директор дирекции развития малого бизнеса Ольга Туманова.

Ак Барс Банк входит в число шести российских банков, принимающих участие в федеральном эксперименте по внедрению АУСН.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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