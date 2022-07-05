В Татарстане приступили к активному развитию dog-friendly среды

Фото: Максим Платонов

В Татарстане приступили к активному развитию dog-friendly среды. К этой работе привлечены эксперты, рассказала «Реальному времени» руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

— Во-первых, развиваем сознательность у собаководов. Для этого мы привлекаем федеральных экспертов. Они проводят мастер-классы и лекции, а главное — совместно с жителями и архитекторами обсуждают, какой должна быть площадка для собак в ближайшем парке, — сообщила она.

Два первых пространства, где появятся зоны для собак с уникальным оборудованием — Прибрежный в Набережных Челнах и парк у казанского ЖК «Салават купере».

Фото: Максим Платонов

Также Наиля Зиннатуллина рассказала «Реальному времени», что основные работы по благоустройству Голубых озер планируется начать в следующем году. Среди приоритетов 2022-го — берегоукрепительные работы у Хрустального водопада.



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