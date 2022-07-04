Автопробег «Малоэтажная Россия» замахнулся на Книгу рекордов Гиннесса

С 10 по 16 июля АНО «Центр развития и популяризации деятельности застройщиков индивидуального жилищного строительства» Татарстана организует Всероссийский автопробег — 2022 «Малоэтажная Россия».

Его цель — популяризация качественного частного домостроения. Маршрут пройдет через семь городов России.

Президент объединения застройщиков ИЖС Рамиль Усманов рассказал, что первая цель акции — «посмотреть практики из числа лучших проектов России», которые уже реализованы в других городах. Так, по его словам, в Челябинске, где стартует акция, это будет L-town: «Мультигород, объединяющий дома разной этажности с очень правильной архитектурой». В Уфе участники автопробега посетят клубный поселок таунхаусов «8 Марта», а в Казани гостей примет коттеджный поселок «Европа», в Чебоксарах и Нижнем Новгороде они осмотрят кирпичные заводы «Кетра» и «Керма». Затем заедут в город Доброград и закончат автопробег на выставке Open Village 2022 в Москве, которая, как пояснил спикер, объединяет дома, построенные по абсолютно разным технологиям.

Усманов напомнил, что рядом с Челябинском находится Аркаим — самый древний город России. Идея заключалась в том, чтобы начать акцию с города, имеющего столь почтенный возраст, а завершить выставкой, где как раз реализованы все современные технологии строительства.

Один из организаторов автопробега, вице-президент Союза застройщиков ИЖС, руководитель СК ООО «Техно-Ремонт» Максим Григорьев подчеркнул, что Объединение застройщиков ИЖС за короткий срок уже «выросло в десятки раз». Оно начиналось с пяти компаний, а сейчас у него четыре филиала и порядка 120 участников. Дальнейшую цель автопробега, объединяющего всех строителей, Максимов обозначил так: «Чтобы через два или три года это был самый большой автопробег строителей, который попадет в Книгу рекордов Гиннесса России».

Амбассадором проекта выступает чемпион мира по смешанным боевым искусствам, голливудский актер Олег Тактаров. Он назвал свою историю попадания в проект неожиданной: все они (участники Союза застройщиков ИЖС из числа организаторов автопробега, — прим. ред.) были его студентами из разных видов спорта.

«ММА, которым я прославился, состоит из разных разделов: борьба, бокс. Тут получился такой строительный ММА. Все пришли с разными знаниями и вместе делают одно общее дело, которое, возможно, в данный момент единственно правильное: своими силами возводят в нашей стране жилье, объединяя, казалось бы, две несовместимые вещи: дешевизну и качество», — сказал он. Поэтому Тактаров, по его словам, не мог их не поддержать.

Он присоединится к автопробегу в Нижнем Новгороде на раритетном авто ГАЗ-21 «Волга», правда, доехать на нем до Москвы, как признался со смехом, не надеется.

Ожидается, что в автопробеге примут участие больше 50 крупных строительных компаний со всей России. Маршрут, как охарактеризовали сами организаторы, емкий и рассчитан на четыре дня. В столице Татарстана участников «Малоэтажной России» ждут 13 июля.

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Любовь Шебалова