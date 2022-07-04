В Татарстане утвердили перечень зданий, в которых нельзя ограничивать электропотребление
В Татарстане утвержден перечень потребителей, ограничение режима потребления электроэнергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов.
В списке оказались: администрация президента Татарстана, Кабмин, Госсовет, министерства республики, больницы, исполкомы, исправительные колонии, расположенные на территории региона, суды и судебные участки.
Перечень утверждается на период с 2022 по 2023 год.
Согласно данным филиала Системного оператора — РДУ Татарстана, потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана в мае текущего года составило 2587,1 млн кВт·ч. Это на 6,2% больше объема потребления в мае 2021 года. Потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана с января по май 2022 года составило 14013,6 млн кВт·ч, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
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