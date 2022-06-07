В мае в Татарстане потребление электроэнергии выросло на 6,2% по сравнению с прошлым годом

Потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана в мае текущего года составило 2587,1 млн кВт·ч. Это на 6,2% больше объема потребления в мае 2021 года, следует из оперативных данных Филиала Системного оператора — РДУ Татарстана.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы республики в мае 2022 года составила 1902,5 млн кВт·ч, это на 0,4% меньше, чем за май 2021 года. Снижение показателя произошло в основном за счет уменьшения выработки Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ, Нижнекамской ТЭЦ-1, Нижнекамской ТЭЦ-2.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана с января по май 2022 года составило 14013,6 млн кВт·ч, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. С января по май 2022 года электростанции выработали 11563,8 млн кВт·ч электроэнергии, что на 3,6% больше выработки за такой же период 2021 года.

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Максимум потребления мощности в мае зафиксирован 23 мая в 10.00 при среднесуточной температуре наружного воздуха 5,8°С. Его значение составило 3997 МВт, что на 264 МВт (7,1%) больше максимума потребления мощности в мае 2021 года.

В Татарстане потребление электроэнергии за март этого года увеличилось на 5,3% по сравнению с мартом 2021 года и составило 2 972,2 млн кВт·ч. Это связали с увеличением потребления предприятий трубопроводного транспорта, предприятий по производству нефтепродуктов, а также населением и мелкомоторной нагрузкой.



Татьяна Леухина