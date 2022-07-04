МТС поможет МСБ Татарстана проверить надежность соискателей и контрагентов

МТС запустила для малого и среднего бизнеса онлайн-сервис проверки соискателей и контрагентов — ID Scan. Предприниматели Татарстана смогут проверять подлинность документов физических лиц, их кредитную историю, а также наличие обстоятельств, способных повлиять на принятие решений о трудоустройстве или о взаимодействии с контрагентом. По результатам проверки, которая занимает до 10 минут, сервис формирует риск-отчет.



Решение рассчитано на предприятия малого и среднего бизнеса без собственной службы безопасности, а также на крупный бизнес, которому система поможет предотвращать возможные неправомерные действия действующих сотрудников. С помощью сервиса ID Scan можно ускорить наем персонала, а также минимизировать риски мошенничества со стороны контрагентов, сотрудников и соискателей.



При работе с сервисом пользователю достаточно внести имеющуюся информацию о физическом лице: ФИО и данные паспорта. После этого система формирует единый отчет о кандидате. Информация собирается из более 15 источников открытых данных, в том числе из государственных информационных систем, включая бюро кредитных историй, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Федеральную службу судебных приставов, Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. В отчете также могут быть отражены сведения о банкротстве и исполнительном делопроизводстве, задолженности по налоговым начислениям. Сервис также проверяет наличие данных о связях с юридическими лицами.



В системе также доступна функция мониторинга действующих сотрудников. Система позволяет загружать списки работников, после анализа информации о которых формируются отчеты. В них отражены изменения данных по каждому сотруднику. Частоту проведения мониторинга можно настраивать вручную.



«В Татарстане насчитывается около 170 тысяч предпринимателей — представителей МСБ. Содержать полноценную службу безопасности или даже отдельного штатного сотрудника большинству из них просто невыгодно. При этом экономические правонарушения со стороны сотрудников или поставщиков и подрядчиков, среди которых манипуляции данными бухучета, а также «серые» схемы при закупках товаров и услуг, могут принести немалые убытки. Сервис ID Scan от МТС помогает снизить такие риски и защитить бизнес от мошеннических схем, также сохраняя время сотрудников, выполняющих функции СБ и вручную собирающих и систематизирующих данные», — рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.



Сервис ID Scan работает по пакетной модели. Стоимость одного запроса начинается от 300 рублей, в пакете «Мониторинг» — от 150 рублей. Минимальная стоимость пакета «Проверка соискателей» из 25 запросов — 7 500 рублей, пакета «Мониторинг» из 100 обновлений — 15 000 рублей. Подробнее: https://idscan.mts.ru/

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