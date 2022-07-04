Верховный суд Татарстана оценит законность домашнего ареста Асфана Галявова
Завтра в Верховном суде Татарстана намечено рассмотрение апелляционной жалобы защиты по делу подозреваемого в мошенничестве бывшего шефа казанского МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова. Его адвокат оспаривает домашний арест своего клиента.
Меру пресечения Галявову 18 июня избрал Советский райсуд Казани по ходатайству сотрудников СК. Сам фигурант на заседании предлагал ограничиться запретом определенных действий.
Напомним, официально СК уголовное дело не комментирует. Однако известно: предварительно ущерб по уголовному делу оценен в 12 млн рублей. Это средства федерального бюджета на обучение сотрудников «Метроэлектротранса», выделявшиеся в 2019 году в рамках национального проекта «Демография» для переподготовки работников предпенсионного возраста.
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