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Верховный суд Татарстана оценит законность домашнего ареста Асфана Галявова

13:17, 04.07.2022 6
Верховный суд Татарстана оценит законность домашнего ареста Асфана Галявова
Фото: realnoevremya.ru

Завтра в Верховном суде Татарстана намечено рассмотрение апелляционной жалобы защиты по делу подозреваемого в мошенничестве бывшего шефа казанского МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова. Его адвокат оспаривает домашний арест своего клиента.

Меру пресечения Галявову 18 июня избрал Советский райсуд Казани по ходатайству сотрудников СК. Сам фигурант на заседании предлагал ограничиться запретом определенных действий.

Напомним, официально СК уголовное дело не комментирует. Однако известно: предварительно ущерб по уголовному делу оценен в 12 млн рублей. Это средства федерального бюджета на обучение сотрудников «Метроэлектротранса», выделявшиеся в 2019 году в рамках национального проекта «Демография» для переподготовки работников предпенсионного возраста.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

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Ирина Плотникова
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 04 июл
    Как сказал герой культового фильма капитан Жеглов: " Вор должен сидеть в тюрьме".
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  • Анонимно 04 июл
    Действительно, почему он под домашним арестом, а не в СИЗО?
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    Анонимно 04 июл
    Нет там мест! Не судите и не судимы будете
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  • Анонимно 04 июл
    ну что вы за люди? СК просил о домашнем аресте. вероятно, какую-то часть обвинений фигурант признает. В СИЗО уже мест нет... Докажут вину - сядет
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    Анонимно 04 июл
    Тут за 50 тысяч говенные в стзо определяют. А он миллионы скомуниздил. Депутат, он такой.
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  • Анонимно 04 июл
    И за три тысячи могут закрыть, если человека убить при этом. давайте отделять одно от другогого
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