Корпоративная карта «Мир Бизнес» от Ак Барс Банка становится цифровой

Корпоративные клиенты Ак Барс Банка могут моментально выпустить цифровую карту «Мир Бизнес» к расчетному счету через личный кабинет Ак Барс Бизнес Онлайн или в Ак Барс Бизнес Драйв.

Цифровая карта обладает всеми преимуществами обычной пластиковой корпоративной карты: ей можно оплачивать без комиссии товары и услуги на кассе в магазине или в интернете, снимать и вносить наличные.

Получить реквизиты карты можно в личном кабинете и сразу использовать карту для проведения операций в интернете. Картой удобно расплачиваться через электронный кошелек Mir Pay или Samsung Pay. Бухгалтерский учет операций по цифровой корпоративной карте не отличается от учета операций по обычной карте.

К преимуществам цифровой карты относятся безопасность использования — такую карту невозможно потерять, реквизиты карты надежно защищены и всегда под рукой.

Операции по оплате коммунальных услуг, мобильной связи, штрафов ГИБДД банк проводит бесплатно. По цифровой карте «Мир Бизнес» также начисляются все бонусы платежной системы «Мир», в том числе кешбэк до 50% за покупки, скидки и акции от партнеров.

По карте «Мир» можно снимать и вносить наличные* в любом банкомате на территории РФ и снимать наличные за границей в таких странах, как Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия. При этом большинство банкоматов банка и сторонних кредитных организаций поддерживают снятие наличных смартфоном — достаточно приложить смартфон к бесконтактному считывателю.

Обслуживание карты бесплатно.

* Есть ограничения, перед проведением операции ознакомьтесь с информацией о комиссии на экране банкомата.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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