Товарооборот между Татарстаном и Пермским краем составляет 15 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Товарооборот Татарстана и Пермского края зафиксирован на уровне 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов.

По его словам, Пермский край — один главных торгово-экономических партнеров Татарстана. Республика заинтересована в увеличении поставок продукции машиностроения и агропромышленного комплекса, а также вертолетов, нефтепродуктов.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Минниханов обсудил возможные направлений сотрудничества регионов, в том числе в части развития водных путей по доставке грузов. Кроме того, стороны обсудили взаимодействие промышленных предприятий регионов по производству запасных частей в рамках импортозамещения.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Минниханов поручил профильному министерству усилить эту работу, провести встречу руководителей промпредприятий на уровне министров промышленности, сообщает пресс-служба президента республики.

В январе Минниханов заявлял, что Татарстан заинтересован в наращивании поставок машиностроительной продукции КАМАЗа, «Форд-Транзита», спецтехники в Пермский край. Он также предлагал организовать обмен опытом в части создания инфраструктуры поддержки бизнеса, в области цифровизации, использования электронных площадок, развития комфортной городской среды и обращения с ТКО.



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Татьяна Демина