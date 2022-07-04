В Татарстане прорабатывают проекты креативных пространств на промышленных объектах

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане прорабатывают два проекта по созданию креативных пространств на промышленных объектах — речь идет о возрождении кожевенного промысла и о музыкальном направлении, сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.



Первая концепция — в Арске, где предлагается возродить кожевенный промысел, а на его базе сформировать креативную среду:

— Это будет не только производственный, но и еще и туристический маршрут, поскольку производство ичигов — нашей традиционной обуви — является очень интересной традицией, — приводит ТАСС слова Аюповой.

Второй площадкой стал Альметьевск. Тема будет связана с музыкальной и анимационной культурой:

— У нас там есть базовое опорное учреждение — это Альметьевский музыкальный колледж. И мы предполагаем, что тема традиционной музыкальной культуры, производство музыкальных традиционных инструментов будет отдельным направлением, — сказала она.

По ее словам, сейчас формируются установочные решения. При поддержке федерального центра инициируют проект по созданию мастер-планов этих территорий.

В середине июля заместитель министра культуры России Ольга Ярилова заявила, что Минкульт планирует создать креативные пространства на промышленных объектах в шести регионах страны, среди которых есть Татарстан.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко