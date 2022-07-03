Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск в следующем году

Россиянам, которые уже планируют отдых в 2023 году и хотят при этом максимально выиграть в деньгах, стоит брать отпуск в августе или октябре. Об этом рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин.

Самыми невыгодными для отпуска месяцами стали январь, февраль, апрель, май. В эти месяцы выгодно работать и получить зарплату за отработанное время.

— С финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня, — отметил Южалин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе и в октябре будущего года больше всего рабочих дней: 23 и 22 соответственно. Для сравнения, в апреле и мае 2023 года по 20 рабочих дней, пишет «РИА Новости».

Ранее исследование сервиса GEO.Platforma показало, что каждый третий житель Казани (36%) планирует сократить траты на поездки в отпуск. Основными проблемами при планировании отдыха казанцы называют: бронирование жилья, билетов и экскурсий (36%), увеличение стоимости отдыха (21%), проблемы с платежами (19%) и сокращение количества доступных стран (17%).

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Татьяна Леухина