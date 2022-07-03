Товарооборот между Татарстаном и Свердловской областью достиг 20,5 млрд рублей

Последние данные о товарообороте между Татарстаном и Свердловской областью зафиксированы на уровне 20,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

— У наших регионов высокие объемы взаимных поставок продукции и услуг. Мы поставляем грузовые автомобили, автобусы, шины, химическую продукцию. Готовы расширять номенклатуру, поставлять автомобильную технику, газоперекачивающие и энергетические установки, — отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В 1996 году было учреждено постоянное представительство Татарстана в Свердловской области. Активное сотрудничество выстроили по ряду крупных предприятий республики: ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Татспиртпром».

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали план мероприятий по реализации соглашения между регионами на период до 2024 года.



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Татьяна Леухина