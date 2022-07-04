Власти Пестречинского района Татарстана планируют добиться увеличения производства молока и мяса в ЛПХ

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Пестречинского района Татарстана намерены добиться увеличения показателей объемов производства продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах жителей. Об этом говорится в муниципальной целевой программе развития ЛПХ.

Ожидается, что к 2026 году производство мяса в личных подсобных хозяйствах Пестречинского района составит 2 072 тонны. По сравнению с 2022-м показатель должен вырасти почти на 20%. На сегодняшний день объем производства мяса оценивается в 1 721 тонну.

Увеличиться в 2026 году должны и объемы производства молока. Сейчас они оцениваются в 5 119 тонны. Через четыре года показатель должен составлять 5 988 тон.

Фото: Максим Платонов

Напомним, бюджет программы развития личных подсобных хозяйств на территории Пестречинского района оценили в 15 миллионов рублей. Она рассчитана на 2022—2026 годы. На каждый год предусмотрено по 3 миллиона рублей.

Цель программы — обеспечить устойчивое функционирование и защиту экономических интересов личных подсобных хозяйств и повышение их доходности за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота, а также способствовать увеличению занятости и уровня жизни сельского населения.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина