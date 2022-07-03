Программа развития личных подсобных хозяйств обойдется Пестречинскому району Татарстана в 15 миллионов

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполком Пестречинского района Татарстана утвердил муниципальную целевую программу развития личных подсобных хозяйств. Ее бюджет оценивается в 15 миллионов рублей.

Программа рассчитана на 2022—2026 годы. На каждый год предусмотрено по 3 миллиона рублей. В программе уточняется, что объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом возможностей бюджета Пестречинского района.

Цель программы — обеспечить устойчивое функционирование и защиту экономических интересов личных подсобных хозяйств и повышение их доходности за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота, а также увеличение занятости и уровня жизни сельского населения. Она должна помочь нарастить объемы продукции растениеводства и животноводства на основе повышения продуктивности.

Ожидается, что программа позволит увеличить поголовье скота в подсобных хозяйствах Пестречинского района, объемы произведенной продукции личными подворьями и занятость населения.

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в Пестречинском районе Татарстана действуют 11 356 личных подсобных хозяйств. В них насчитывается 5 639 голов крупного рогатого скота, из них 1 103 — коровы.

— Занятость в сельской местности слабая. За последние два года число трудоспособных увеличилось на 4 581 человека, а численность занятых в сельской местности снизилась на 23 человека, — говорится в документе.

По данным Татарстанстата, в республике снизилось поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий. Сократилось количество свиней, крупного рогатого скота, овец и коз, а также птиц всех видов.

На конец мая 2022 года в Татарстане насчитывается 933,9 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 4,4% меньше, чем по состоянию на конец весны прошлого года, когда в республике их числилось 976,8 тысячи.

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Татьяна Демина