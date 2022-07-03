Правительство России утвердило правила подключения новостроек к телекоммуникационным сетям

Квартиры в новостройках будут быстрее оборудовать интернетом, телевидением и телефонной связью. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Теперь застройщики должны заранее — еще на стадии проектирования и строительства домов — создавать инфраструктуру для их подключения к телекоммуникационным сетям. Операторы связи могут оборудовать квартиры интернетом, телефонной связью и телевидением сразу после сдачи дома в эксплуатацию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Утвержденные правила определяют порядок подключения домов к телекоммуникационным сетям, в том числе правила заключения и оформления договоров между застройщиком и операторами связи.

Утвержденные правила также будут регулировать подключение к электросетям новых спортивных, медицинских и образовательных объектов, сообщается на сайте правительства России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина