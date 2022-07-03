Правительство России утвердило правила подключения новостроек к телекоммуникационным сетям
Квартиры в новостройках будут быстрее оборудовать интернетом, телевидением и телефонной связью. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Теперь застройщики должны заранее — еще на стадии проектирования и строительства домов — создавать инфраструктуру для их подключения к телекоммуникационным сетям. Операторы связи могут оборудовать квартиры интернетом, телефонной связью и телевидением сразу после сдачи дома в эксплуатацию.
Утвержденные правила определяют порядок подключения домов к телекоммуникационным сетям, в том числе правила заключения и оформления договоров между застройщиком и операторами связи.
Утвержденные правила также будут регулировать подключение к электросетям новых спортивных, медицинских и образовательных объектов, сообщается на сайте правительства России.
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