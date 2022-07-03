Минобороны России: ВСУ нанесли «Точкой-У» удары по жилым кварталам Белгорода и Курска

Украина ночью обстреляла Курск и Белгород ракетами «Точка-У» и беспилотниками «Рейс». Удар нанесли по мирному населению, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ходе специальной военной операции.

— Сегодня ночью с 03.00 до 03.30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов, — говорится в заявлении.

Фото: кадр видео Минобороны России

Рано утром 3 июля в Белгороде была слышна серия громких звуков, предположительно, сработала система ПВО. Загорелся частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших и четырех пострадавших в результате инцидента.

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Татьяна Леухина