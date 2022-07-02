«Индустриальный сквер» нефтеграда — для «летающих» скейтеров, родителей и просто горожан

Скейт-парк для экстремального катания на скейтах, скутерах и велосипедах открылся сегодня в Альметьевске. Его обустроили в рамках программы обновления общественного пространства города «Сказки о золотых яблоках», которая воплощается с 2019 года. Бетонный скейт-парк построен на заброшенной территории площадью в 1,2 гектара возле котельной №2. Рядом с ним — парковая зона для прогулок с детьми

На церемонии открытия парка заместитель генерального директора «Татнефти» Рустам Мухамадеев напомнил, что изначальная концепция парка была переделана под запросы молодежи:

— Если помните, что возле здания «Татнефти» сделали парк, где активно катается молодежь, прыгают и «летают». Мы пригласили этих ребят и спросили, каким должен быть скейт-парк. После этого изменили первоначальный проект и сделали так, как хотели ребята. С утра они катаются, им нравится. В последнее время город заметно преобразился, стало появляться все больше общественных пространств, мест отдыха и развлечений. До 2015 года, кроме городского парка, не было другого места для развлечений. К дополнение к этому будут возведены еще несколько объектов.

В последнее время все больше детей занимаются экстремальными видами спорта.

— Альметьевск — настоящая велостолица, шикарная инфраструктура построена, но есть еще ребята, которым не хватает адреналина.

Мэр нефтеграда Тимур Нагуманов признал, что скейт-парка давно не хватало городу. По его словам, этот парк станет пространством для свободы и самовыражения молодежи.

Правда, замгендиретора «Татнефти» призвал не забывать о безопасности при совершении летающих трюков:

— Увидел и то, что среди них ни одного в защитной каске. Вот в Европе, прежде чем схватиться за руль самоката, пацан надевает каску и «летит», — обратил внимание на безопасность катания Рустам Мухамадеев. Он предложил вручать победителям соревнований каски вместо приза.

В этот же день на площадке прошли первые соревнования по скейтбордингу. Их провел президент спортивной федерации скейтбординга Павел Антонов. В нем приняли участие дети разного возраста, которые выступали не только на скейтах, но и на самокатах.