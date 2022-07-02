В Зеленодольске открыли обновленный пляж «Рахат»
В Зеленодольске открыли обновленный пляж «Рахат» — его оборудовали сценой для проведения концертов, водными аттракционами, фуд-кортом, рестораном, летним кинотеатром, площадками для мастер-классов и спортивных турниров. Торжественное открытие посетил глава района и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.
Он сообщил, что пляж соответствует всем современным требованиям комфорта. Также мэр поблагодарил партнеров и инвесторов, принимавших участие в благоустройстве пляжа. На текущем благоустройстве развитие зеленодольского пляжа не завершилось. Известно, что к нему планируют провести дорогу, а еще создать на его территории парковку.
В день открытия пляжа для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу: театрализованное представление, концерт, турнир по пляжному волейболу и др. Вечером в 20.30 планируется выступление хедлайнера мероприятия — эстрадного певца Ильната Фархуллина, сообщает пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.
Также на территории пляжа может возникнуть глэмпинг. Планируется, что эта услуга появится в августе — сентябре. Для туристов будут доступны 30 домиков. Услуга будет предоставляться и летом, и зимой.
По последним данным Роспотребнадзора, зеленодольский пляж полностью соответствует всем санитарным нормам. Пробы воды показали положительный результат.
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