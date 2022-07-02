Эльмира Булатова: «Даже буфетная история в этом цирке была в аренде»

Фото: Ринат Назметдинов

Директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова рассказала «Реальному времени», что до ее прихода цирковые буфеты находились в аренде. Сейчас ситуация изменилась.



— Даже буфетная история в этом цирке была в аренде. Сейчас буфетами цирк занимается самостоятельно. Хорошо ли, плохо ли, но пока мы не начнем сами все это делать, никогда не узнаем. И только на собственных ошибках мы сможем производить какие-то улучшения, — заявила Эльмира Булатова.

По ее словам, в настоящее время всей организацией работы цирк занимается самостоятельно. Данное решение касается как различных структур организации, так и проведения гастролей.

Фото: Ринат Назметдинов

В сентябре этого года Казанский государственный цирк займется работой над созданием собственного брендбука. По словам Эльмиры Булатовой, с появлением своего уникального и узнаваемого стиля, который будет строиться не только на внешней составляющей, но и в первую очередь на программах выступлений, Казанский цирк сможет представлять столицу Татарстана на площадках любых регионов. Однако процесс создания бренда может занять несколько лет.

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Максим Кокунин