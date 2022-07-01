В Татарстане утвердили дорожную карту организации пригородных маршрутов пассажирских перевозок

Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий (дорожную карту) по организации проходящих по территории республики маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа пригородного сообщения по регулируемым тарифам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

В документе указано, что нормативы затрат на 1 км пути регулярных перевозок пассажиров и багажа в зависимости от класса транспорта утверждаются Кабмином Татарстана. Предельные максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам будет устанавливать Госкомитет Татарстана по тарифам.

Фото: Максим Платонов

Мониторинг выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам поручен Министерству транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Ведомство должно заниматься этим каждый квартал.

В прошлом году стало известно, что в Татарстане транспортные компании, осуществляющие перевозку льготников по нерегулируемым тарифам в общественном транспорте, смогут получать субсидии из бюджета республики для компенсации выпадающих потерь.



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Татьяна Демина