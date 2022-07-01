В Казани вечером в пятницу наблюдаются 8-балльные пробки

Фото: Максим Платонов

В Казани вечером в пятницу наблюдаются 8-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе наблюдается много аварий — на улицах Нурсултана Назарбаева, на Оренбургском тракте, сразу две аварии — на Танковом кольце, на развязке между просп. Победы и Оренбургским трактом, на ул. Рауиса Гареева, ул. Вишневского, на Горьковском шоссе, ул. Копылова. Движение на этих участках затруднено.

Стоят в пробках ул. Восстания, просп. Ибрагимова, ул. Петра Витера, просп. Ямашева, ул. Аграрная, ул. Н. Ершова, ул. Туфана Миннуллина, ул. Татарстан, ул. Лево-Булачная, ул. Пушкина, ул. Аделя Кутуя, ул. Родины, ул. Ломжинская, ул. Фучика.

В городе проводятся дорожные работы. Так, сегодня утром в городе образовался затор на проспекте Ямашева в сторону ТЦ «Парк Хаус». Пробки наблюдались на улице Мусина.



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Маргарита Головатенко